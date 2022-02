Warum lebe ich auf dem Dorf? Was ist das Besondere, was hält mich? Als die Teilnehmer des Projekts „Realitätsscheck. Erzähle mir Brandenburg“ im Juni 2021 zum ersten Mal mit diesen Fragen konfrontiert wurden, mussten alle erst einmal überlegen. Es gab Anschubanregungen in Form diverser Beitr...