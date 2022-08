Auch in diesem Jahr finden in Märkisch-Oderland eine Vielzahl vom Landkreis finanzierte Baumaßnahmen an Schulen und eigenen Liegenschaften statt. Gerade in den Sommerferien wird die kinderfreie Zeit in den Schulen genutzt, die Einrichtungen auf Vordermann zu bringen. So befindet sich auf den Gäng...