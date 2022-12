Die Strafkammer des Landgerichts in Frankfurt (Oder) hatte am 11. Januar 2022 den damals 25-jährigen Angeklagten Marcin H. in drei Fällen des schweren sexuellen Missbrauchs an Kindern, in einem Fall des schweren Missbrauchs und der Körperverletzung an Kindern und in fünf Fällen des sexuellen Mi...