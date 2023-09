Zu Verkehrseinschränkungen kommt es ab Montag, 25. September, in Seelow im Weideweg. Darüber hat der Fachbereich Bauen und Wirtschaft der Stadtverwaltung informiert. Geplant ist eine teilweise Vollsperrung, über die alle Anwohner im betroffenen Bereich persönlich informiert worden sind, wie Amtsleiter Jörg Krüger auf Anfrage dieser Zeitung versichert. Als Grund nennt er Baumaßnahmen an der Fahrbahn, die in zwei Etappen erfolgen werden.

Der erste Bauabschnitt macht eine Vollsperrung des Weidenwegs von der Einmündung Am Rathaus bis zur Stauffenbergstraße notwendig. „Der Straßenquerschnitt wird für den Begegnungsverkehr ertüchtigt“, heißt es dazu in einer Mitteilung aus der Stadtverwaltung. „Das bedeutet, dass die Straße einen Meter breiter gemacht wird“, erklärt Jörg Krüger. In diesem Zusammenhang werden auch die Parkflächen gegenüber den Hausnummern 25 bis 29 neu hergestellt.

Der Weidenweg in Seelow wird verbreitert, die Arbeiten erfolgen in zwei Bauabschnitten.

© Foto: Peter Grenz

Bauarbeiten laufen bis Ende November 2023

Um die Verbreiterung zu erreichen, wird dieser eine Meter von den alten Betonstraßenplatten befreit und grundhaft ausgebaut. Die Fläche der restlichen Straße soll abgefräst werden, bevor auf den gesamten Bereich eine neue Deckschicht (Asphalt) aufgetragen wird.

Im zweiten Bauabschnitt sind die gleichen Arbeiten bis an die Gartenstraße heran vorgesehen. Geplant ist, dass die Baumaßnahme, die ein Gemeinschaftsprojekt von Stadt, Sewoba und Wasserverband Seelow ist, bis 30. November abgeschlossen sein wird. Während der gesamten Sanierungszeit können Fußgänger den Bereich weiterhin passieren. Die Sperrung gelte nur für die Fahrbahn, so Krüger und das Wohngebiet Am Rathaus bleibe erreichbar.