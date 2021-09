„Dürfte ich mal Ihre Toilette benutzen?“ – Wer in der Seelower City ein dringendes Bedürfnis hat, muss sich bislang noch durchfragen. Oftmals ist dann im Landratsamt das rettende „Örtchen“. In Corona-Zeiten sind selbst Ortskundige und vor allem ältere Mitmenschen in Bedrängnis geraten...