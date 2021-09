Noch Wochen nach dem Ereignis scheint der Ort wie gelähmt. Hier nochmals eine Erinnerung an die Ereignisse, die die Einwohner seither bewegen: Nach Angaben der Polizei wurde in der Nacht zum 13. August ein 34 Jahre alter Mann in Mallnow schwer mit einem Messer verletzt. Ein Tatverdächtiger im Ort ...