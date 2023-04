Im Kondolenzzimmer, das im Sitzungssaal des Rathauses von Seelow eingerichtet wurde, haben sich seit Dienstagmorgen zahlreiche Bürger in die ausliegenden Kondolenzbücher eingetragen. Die Möglichkeit dazu besteht zu den Öffnungszeiten des Rathauses, so Vize-Bürgermeister Robert Nitz. In enger Ab...