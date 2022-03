Am Sonnabend (19. März) trafen sich die Spieler der SPG Blau-Weiß Lebus/Blau Weiß Podelzig I und VfB Fünfeichen direkt vor dem Spiel am Mittelkreis des Fußballfeldes in Podelzig, um ihre Anteilnahme zu demonstrieren. In einer Schweigeminute gedachten sie der Menschen in der Ukraine und denen, d...