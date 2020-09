Die Bäume am Werbiger Krugberg können vorerst stehen bleiben. Das Landesamt für Umwelt will den Westhang zum Dorf hin abholzen lassen, um daraus Trockenrasen zu machen. So sieht es der Plan für das Natura-2000-Gebiet vor. Doch die Eigentümer waren nicht ausreichend informiert.