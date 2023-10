Die Temperaturen gehen zurück, die Tage werden kürzer und von den Bäumen fallen die ersten Blätter. Und auch das Wetter wird langsam ungemütlicher und die ersten Herbststürme kündigen sich an. Das sind jedoch ideale Voraussetzungen zum Drachensteigen.

Am kommenden Wochenende (7./8. Oktober) laden vielerorts Drachenfeste und weitere herbstliche Veranstaltungen die kleinen und großen Herbstfans ein. MOZ.de sagt, wo was los ist.

Drachenfest in Seelow am Freitag

Mit einer Premiere startet bereits am Freitagnachmittag in Seelow das erste Drachenfest in dieser Stadt. Ab 15 Uhr können die Besucher auf der traditionsreichen Autocrossstrecke die Drachen aufsteigen lassen. Wie Ilona Weisemann von der Stadt Seelow mitteilt, sind alle Kitas und der Hort eingeladen, dabei zu sein. Doch auch alle anderen Familien seien herzlich eingeladen, mit Picknickdecke und Drache an die Rennstrecke zu kommen und mitzufeiern. Für Verpflegung mit Essen und Getränken ist gesorgt.

Zum ersten Mal soll in Seelow auf der traditionsreichen Autocrossstreckeam 6. Oktober ein Drachenfest stattfinden.

© Foto: Peter Grenz

Am Samstag, 7. Oktober, findet in Gusow-Platkow ab 15 Uhr ein Kinderherbstfest statt, mit Hüpfburg, Ponyreiten, Kinderschminken und natürlich mit Drachensteigen. Dazu ist eine Kaffeetafel aufgebaut. Ab 18 Uhr startet im beheiztem Festzelt das Oktoberfest, mit Eisbeinessen, Gegrilltem und Bier vom Fass. Das Fest findet in der Dorfstraße 16 in Gusow-Platkow statt.

Ebenfalls am Samstag, 7. Oktober, findet in den Wriezener Silberbergen ein Drachenfest statt. In der Zeit von 10 bis 15 Uhr erwarten die Besucher dort unter anderem Schminken, Hüpfburg, Bastelstände, Musik und Verpflegung. Der schönste Drachen wird prämiert. Dieser sollte aber spätestens bis 10:30 Uhr bei der Jury angemeldet werden.

Drachenfest in Reitwein und Kunstherbst in Altfriedland

Zum zweiten Mal findet am Sonntag, 8. Oktober, in Reitwein am Sportplatz das Drachenfest statt. Nach dem Fußballspiel der E-Jugend, um 9:30 Uhr, gibt es Kreatives mit der Kita Birkenschlösschen und kleine Baumeister können einen echten Bagger ausprobieren. Weiterhin sind Hüpfburg, sportliche Spiele und Verpflegung geplant. Wer keinen Drachen hat, kann dort einen erwerben. Los geht es um 9.30 Uhr und dauert bis 16 Uhr.

Kunstherbst des Vereins "Langes Haus Altfriedland e. V." im Kloster im Jahr 2022, hier der Stand von Christina Kloke

© Foto: Ulrich Dahl

Ebenfalls am Sonntag laden in Altfriedland Künstler und Kunsthandwerker der Region, sowie der Verein Langes Haus Altfriedland zum Altfriedländer Kunstherbst ein. In der Klosterruine sowie in deren Umfeld werden unter anderem Malerei, Textilarbeiten, Keramik, Schmuck und Holzarbeiten angeboten. Die Klosterruine befindet sich in der Fischerstraße in 15370 Neuhardenberg, Ortsteil Altfriedland. Beginn ist 10 Uhr und dauert bis 16 Uhr.