Der Landesbetrieb Straßenwesen verbessert die Fahrbahnverhältnisse zwischen Lietzen und der Ortsumgehung Seelow auf seiner Landesstrasse L 37. Der Streckenabschnitt wird grundhaft saniert. Das hat Steffen Streu, Pressesprecher vom Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg mitgeteilt.

Nur bis Lietzen frei: Dieses Hinweisschild, entdeckt Donnerstagabend, 14. Oktober, steht an der Straße von Döbberin kommend kurz vor der Kreuzung zu L37 bei Falkenhagen. Autofahrer in Richtung Seelow müssen die U1-Strecke über Petershagen und die B5 nutzen.

© Foto: Cornelia Link-Adam

Der Baubeginn ist bereits am kommenden Montag, 18. Oktober. Die Vollsperrung gilt ab 8 Uhr. Bis zum Bauende – voraussichtlich Mitte Dezember – bleibt die L 37 zwischen dem Ortsausgang Lietzen in Richtung Seelow und der Einmündung auf die Bundesstraße B 167 Ortsumgehung Seelow gesperrt. Eine weiträumige Umleitung ist bereits ausgeschildert. So stehen Schilder in Dolgelin, die den Abzweig nach Lietzen als Sackgasse ausweisen und auf die Umleitung U 2 in Richtung Lebus verweisen. Zudem ist von Döbberin kommend kurz vor der L37 die Umleitung für Autofahrer in Richtung Seelow als U1-Strecke über Petershagen und die B5 ausgeschildert.