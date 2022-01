Die Anregung, an den Bushaltestellen „Lebus Siedlung“ in der Frankfurter Straße und „Bahnhof“ in der Seelower Straße das Hinweisschild 133 „Vorsicht Fußgänger“ aufzustellen, wurde von der zuständigen Behörde in Strausberg abgelehnt. Sven van Dyk, der einen entsprechenden Antrag in ...