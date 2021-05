Es geht um einen rund 2,5 Kilometer langen Umweg und um die Frage: Soll die Einbahnstraßen-Regelung am Schmiedeberg in Podelzig aufgehoben werden? Die Meinungen dazu gehen im Dorf auseinander, wie eine Unterschriftensammlung und die Diskussion in der jüngsten Beratung des Bau- und Ordnungsausschus...