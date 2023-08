Am 27. August wird in Seelow der neue Bürgermeister gewählt. Robert Nitz (parteilos) und Falk Janke (AfD) bewerben sich um dieses Amt. Nitz ist seit 2017 in der Stadtverwaltung tätig, zurzeit als amtierender Bürgermeister. Falk Janke arbeitet schon in der Kommunalpolitik mit, sitzt im Kreistag u...