Statt mit dem Schlitten waren am Sonnabend der Weihnachtsmann alias Michael Schlüter und seine Frau Kathrin Mai-Schlüter als Wichtel in ihrem kleinen blauen Flitzer in den Ortsteilen von Seelow unterwegs. Die Neuhardenberger stellten bunt kostümiert den Märkischen Sonntag zu. Das sorgte für Aufsehen. © Foto: Cornelia Link-Adam