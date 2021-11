Werbung an Strohballen: An der B167-Kreuzung (Friedersdorf) weist noch kurz vor dem Ortseingang von Dolgelin an vielen aufgestapelten Ballen das Banner auf den Weihnachtsmarkt in Dolgelin am 2. Adventswochenende an der Kirche hin. Organisieren wollten ihn der Förderverein Dorfkirche Dolgelin gemeinsam mit der Gemeinde Lindendorf, weiteren Vereinen und vielen Helfern. © Foto: Cornelia Link-Adam