In diesem Jahr haben in Brandenburg 63 Dörfer an „Unser Dorf hat Zukunft“ teilgenommen. Der bundesweite Wettbewerb gilt als größte Bürgerbewegung Deutschlands und wird seit der politischen Wende auch in Märkisch-Oderland durchgeführt. Die Verkündung der Sieger beim 11. Kreisausscheid fand...