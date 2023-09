Was können die Golzower tun, um das Aufstellen von 260 Meter hohen Windkraftanlagen in ihrer Gemarkung zu verhindern? Das war das Thema einer Info-Veranstaltung in Golzow, zu der die Gemeindevertreter Sabina Schönfelder und Rita Kosa, sowie Annette Nielsen, Ulrike Wagner und Peter Tiedke eingelade...