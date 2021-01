Der Energieversorger EWE modernisiert die Fernwärmeversorgung in Manschnow. Darüber informierte Firmensprecherin Nadine Auras. Dafür schließt das Unternehmen das Heizhaus auf dem Fontana-Areal in der Friedensstraße an das Erdgasnetz an und stellt die Wärmeerzeugung auf den emissionsärmeren...