Bestellen per Telefon, Reparaturwünsche per Klingelknopf: das bestimmt den Alltag des Innenstadt-Händlers Dirk Mahrenholz während des Lockdowns in Seelow. „Die Kunden sind so dankbar, dass sie hier noch einen kompetenten Ansprechpartner finden“, sagt er an der Ladentür seines Elektrofachgesc...