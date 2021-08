Die feine Kunst der Philosophie und eine militärische Laufbahn in Einklang zu bringen, ist kein einfaches Unterfangen. Doch der Strausberger Horst Klein vereinigt beides in seiner Biografie. Der heute 86-Jährige war zuerst Soldat und brachte es in der NVA bis zum Oberst. In der zweiten Lebenshälfte entschied er sich dafür, „Wissenschaft pur“ zu machen, erklärt er. Seinen Doktortitel erwarb er im Fach der Philosophie, und dieser Geisteswi...