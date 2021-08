Schnittblumen, Gemüsereste, Eierschalen — was in den Haushalten der Region im Bioabfall landet, wird in Trappenfelde zu Gartenkompost verarbeitet. Die Reterra Service GmbH ist Dienstleister sowohl für den Landkreis Märkisch-Oderland als auch für den Barnim. An sogenannten hochwertigen Verwertu...