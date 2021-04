Wer die jüngste Gemeindevertretersitzung in Neuenhagen per Livestream verfolgt hat, dem ist möglicherweise ein neues Gesicht in der Runde der Abgeordneten aufgefallen: Jürgen Hitzges. Der 70-Jährige sitzt jetzt wieder für die SPD im Gemeindeparlament. Er übernahm den Platz von Katharina Lügge...