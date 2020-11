Weihnachtlich mutet es seit Montag an verschiedenen Stellen der Region an. Beispielsweise am Petershagener Dorfanger. Dort platzierten Mitarbeiter des Bauhofs der Gemeinde Petershagen-Eggersdorf am Vormittag eine sehr schön gewachsene Nordmanntanne. Etwa 7,50 Meter hoch ist der Nadelbaum, konnten sie an ihrem Hubwagen ablesen, von dem aus sie die Lichterketten an den Ästen befestigten. Ganz oben prangt als Novum ein Stern. Den habe ein neuer Kollege im Bauhof, von Hause aus Zimmermann, für diesen Zweck zur Verfügung gestellt.

Der Baum stammt übrigens aus dem Nachbarort Fredersdorf-Vogelsdorf. Eine Familie hatte ihn vor knapp 20 Jahren gepflanzt, inzwischen war er ihr aber zu groß geworden. Der Kontakt war über die Rathäuser vermittelt worden. Manchmal habe man auch schon das Gegenteil von derartiger guter Nachbarschaft erlebt, berichtete das Bauhof-Team. Dann hätten Spender aus dem Doppeldorf darauf bestanden, dass ihr Baum auf keinen Fall in den jeweils anderen Ortsteil dürfe.

Ebenfalls am Montag wurde der Weihnachtsbaum auf dem Müncheberger Markt aufgestellt, diese Nordmanntanne ragt mindestens zehn Meter in die Höhe. Sonst wäre der städtische Weihnachtsbaum zumeist eine Fichte oder Douglasie gewesen, berichtet Wirtschaftshof-Mitarbeiter Thomas Prentkowski. In der Regel zuletzt immer von Privatgrundstücken, der Stadtwald gebe da nicht unbedingt Passendes her.

Der Strausberger Weihnachtsbaum geriet am Montagvormittag mächtig ins Stocken: Die beauftragte Firma Baumpflege Schneider wurde nach dem Öffnen des Schachtes für den Stamm von einer Art Brunnen überrascht: Das im Oktober 2019 vom Kommunalservice Strausberg in einem stabilen Fundament eingebaute Stahlrohr von 40 Zentimetern Durchmesser war voll Wasser gelaufen. Da auch die Elektrik unter Wasser stand, wurde das Auspumpen durch die Feuerwehr zum Problem. Doch auch das wurde gelöst, und gegen Mittag konnten die Baumpfleger den Baum aufrichten.