Thüringer Wurstwaren gingen „weg wie warme Semmeln“ und mit Walnussbrot oder Riesenstücken vom runden Bauernkuchen der Sachsendorfer Bäckerei Baumgärtel verließ so mancher am Sonnabend den Frischemarkt auf dem Schlossgut. Flexibilität, Schnelligkeit, Behörden-Okay und Einhaltung gebotener Anti-Corona-Regeln ermöglichten es Schlossgut-Geschäftsführer Stephen Ruebsam und Team, den Frischemarkt im separaten Domänenhof durchzuführen.

„Wir sind dankbar für jede Gelegenheit des Verkaufs“, sprach Andrea Paradowski aus, was die meisten bewegt. Während die Neuenhagenerin aus der kleinen Firma in Köpenick mit Birkenzucker gesüßte, diabetiker-geeignete Fruchtaufstriche anbot, schwor Marmeladenfrau Beate aus Fredersdorf auf Honig als Süßungsmittel. Eva Paulus vom Karstedtshof in Wittstock/Dosse betonte für die Köstlichkeiten von ihren Tieren die Weidehaltung und direkt von Wild aus den Strausberger Forsten stammte das Angebot des Eggersdorfer Jägers und Kochs Toni Fincke. Die Gärtnerei Sader aus dem Frankfurter Ortsteil Güldendorf hatte sogar einen Weihnachtsbaum aufgestellt und „Olaf, der Fischer, mit Andreas, seinem Kumpel“ aus Tauche bringt zum nächsten Markt am 19. Dezember nach Bestellung auch Frischfisch mit.