In vielen Geschäften liegen sie schon: Adventskalender mit Schokolade, anderen Süßigkeiten oder kleinen Geschenken. Wer sich jeden Tag überraschen, vielleicht einen kleinen Nervenkitzel haben und auch noch etwas Gutes für Schülerinnen und Schüler in der Region tun möchte, für diejenigen hat der Lions Club Strausberg wieder seinen Adventskalender herausgebracht. Wie der Activity-Beauftragte des Clubs, Dieter Eisermann, mitteilte, finden sich hinter den 24 Türchen bis zum Heiligen Abend mehr als 260 Gewinne. Über 100 Sponsoren aus der Region haben diese Preise im Gesamtwert von insgesamt 22.000 Euro für das Weihnachtsgewinnspiel zur Verfügung gestellt. Zu gewinnen gibt es unter anderem Gutscheine für Veranstaltungen, Restaurants, Sport-Events, Wellness-Behandlungen und vieles andere mehr.

Preise im Wert von rund 22.000 Euro

Jeder Kalender kostet fünf Euro und hat eine individuelle Gewinnnummer. Die Besitzer der Kalender mit den Nummern erhalten einen Preis, der hinter dem Türchen des entsprechenden Tages aufgedruckt ist. Die Gewinnnummern werden unter Ausschluss des Rechtsweges und unter anwaltlicher Aufsicht gezogen. Diese Zahlen scheiden aus der laufenden Lotterie aus. Die Mitglieder des Veranstalters sind vom Gewinn ausgeschlossen, so Eisermann.

„Der Lions Club Strausberg startete im Jahr 2010 erstmalig sein Adventskalender-Projekt. Aufgrund der Beliebtheit und der großen Nachfrage des Kalenders in den letzten Jahren konnte er zu einer guten Tradition werden und der Reinerlös aus dem Verkauf Kinder- und Jugendprojekten zugutekommen“, so Eisermann. War die Auflage im Jahr 2010 noch auf 2.500 Exemplare limitiert werde die Aktion nun im zwölften Jahr in Folge des Erfolges der Aktion mit 5000 Stück weitergeführt.

Mit dem Verkaufserlös soll erneut der Schulprojektwettbewerb „Lions-Pott“ finanziert werden. „Im Schuljahr 2021/22 stellen die Mitglieder des Lions Club Strausberg 5.000 Euro für die Förderung von Schulprojekten zur Verfügung. Unterstützt werden unter anderem Projekte zur Entwicklung sozialer Kompetenz, Gesundheitsförderung, Gewalt- und Suchtprävention. Aber auch naturwissenschaftliche Experimente, Geschichts-, Kultur- und Umweltprojekte“, so Eisermann.

Kinder profitieren von den Einnahmen

Jede Schule im Landkreis Märkisch-Oderland kann sich an der Ausschreibung zur Förderung von Schulprojekten beteiligen. Die maximale Förderung pro Projekt beträgt 500 Euro. Das Verfahren ist bereits im Oktober mit dem Versand der Unterlagen an die Schulen gestartet worden. Informationen und Antragsformular sind unter www.lionsclub-strausberg.de zu finden.