Die Polizei musste am Montagnachmittag einen Jugendlichen in der Ernst-Thälmann-Straße in Müncheberg in Gewahrsam nehmen, um weitere Straftaten zu verhindern. Der 15- Jährige hatte versucht, Motorradfahrer, die an ihm vorbeifuhren zu Fall zu bringen. Ein Motorradfahrer hielt an und bekam von dem Jugendlichen einen Schlag auf den Helm. Ein PKW, der in der Ernst-Thälmann-Straße parkte, trug durch einen Tritt eine Delle davon.

Als die Polizei eintraf, widersetzte sich der 15-Jährige den Anweisungen. Er musste gefesselt werden. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Jugendliche 1,6 Promille in der Atemluft hatte. Drei Anzeigen hatte dieser Nachmittag zur Folge.