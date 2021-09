Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DBG) und seine Mitgliedsgewerkschaften wollen am Dienstag, 21. September, kurz vor der Bundestagswahl in Strausberg und anderen Orten mit einer großen Pendleraktion Druck für eine sichere Rente für alle Generationen machen. Das teilte der DGB am Montag mit.

Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen werden demnach am Dienstagmorgen bundesweit an Bahnhöfen auf die Forderung nach einer gerechten Rentenpolitik aufmerksam machen. Unter anderem in Strausberg werden Frühstückstüten an Pendlerinnen und Pendler verteilt.

DGB fordert verlässliche Rente

„Es ist kein Wunder, dass kurz vor der Wahl wieder die alte Leier ausgepackt wird, die Rente sei nicht sicher, Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen müssten mehr zahlen und länger arbeiten. Für den DGB undenkbar, denn die Forderungen verschärfen die soziale Spaltung im Land“, sagt Evelyn Berger, Regionsgeschäftsführerin beim DGB Ostbrandenburg . „Was wir dringend brauchen, ist eine verlässliche Rente, die ein sorgenfreies Leben garantiert. Alterssicherung ist kein Almosen oder soll Altersarmut verhindern – nein, sie soll das gewohnte Leben sichern, die Wohnung, das Hobby“, fügt Berger hinzu.

Seit Beginn der 2000er-Jahre zeichne sich laut DGB die Rentenpolitik durch Kürzungen auf allen Ebenen aus: späterer Rentenbeginn, geringeres Rentenniveau und weniger sozialer Ausgleich. Auch aufgrund der Rentenkürzungspolitik liege der Beitragssatz heute so niedrig wie seit 1995 nicht mehr, nämlich bei 18,6 Prozent. Um den Beitragssatz zu verringern, wurde auch das Rentenniveau auf heute 48,2 Prozent gesenkt. Sinke das Rentenniveau, dann steigen die Renten langsamer.

Daher ist als Allererstes eine Stabilisierung des gesetzlichen Rentenniveaus auf dem heutigen Stand von 48 Prozent wichtig, fordert der DGB. In einem weiteren Schritt müsse das Rentenniveau wieder angehoben werden – etwa auf 50 Prozent.

Gewerkschaft will neue Regierung in die Verantwortung nehmen

„Wir dürfen nicht zulassen, dass Menschen am Ende eines jahrzehntelangen Berufslebens für ihre Arbeit immer weniger Rente bekommen. Die DGB-Gewerkschaften haben klare Anforderungen an die Rentenpolitik formuliert und werden die neue Bundesregierung in die Verantwortung nehmen“, macht Berger deutlich.

Die Aktion in Strausberg findet am Dienstag, 21. September, von 6.30 bis 8.30 Uhr am Bahnhof Strausberg-Stadt statt.