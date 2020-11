An jedem Mittwochabend treffen sich in Strausberg Anhänger der „Querdenken“-Bewegung, um gegen die Anti-Corona-Regeln der Bundesregierung zu protestieren. Die Pandemie werde von Regierung und Medien künstlich aufgebauscht, Krankheitsfälle seien nur aus Medienberichten bekannt, in Krankenhäus...