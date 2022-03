Derzeit fließen in der Strausberger Hausarztpraxis von Ingrid Leue viele Tränen. Abschiedstränen. Denn nach nunmehr 30 Jahren geht die beliebte Hausärztin in ihren wohlverdienten Ruhestand. Drei Jahrzehnte, in denen die Diplommedizinerin Ingrid Leue und ihr kleines Praxis-Team in der August-Bebe...