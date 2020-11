Mitarbeiter des Ordnungsamtes haben am Donnerstag im Otto-Grotewohl-Ring in Strausberg einen Pkw Mazda entdeckt, der offensichtlich von Dieben dort abgestellt worden war. Eine Überprüfung des Kennzeichens durch die Polizei machte schnell klar, dass der Wagen tatsächlich am 21. November in Berlin entwendet wurde. Daraufhin stellten die Beamten das Fahrzeug sicher.

Zwei Männer haben in Strausberg nach dem Mazda gesucht

Gegen 14 Uhr gab ein aufmerksamer Zeuge an, dass ein Kia mit ukrainischem Kennzeichen seit geraumer Zeit schon offensichtlich ziellos im Wohngebiet um den Otto-Grotewohl-Ring unterwegs sei und nun die beiden Insassen am Auffindeort des Mazdas entlanglaufen würden. Scheinbar suchten die beiden Männer nach Etwas, gaben jedoch nach kurzer Zeitspanne wieder auf und verließen den Bereich mit ihrem Fahrzeug wieder.

Mehrere Autoschlüssel im Kia gefunden

Die Polizei suchte daraufhin das Duo und hielten den Kia am Bahnübergang Strausberg-Stadt an. Neben den beiden Insassen fanden sich im Auto mehrere Pkw-Schlüssel für Mazdas sowie Technik zum Diebstahl von Fahrzeugen. Die 35 und 39 Jahre alten mutmaßlichen Diebe sind vorläufig festgenommen. Nach ersten Erkenntnissen waren sie tatsächlich in Sachen des gestohlenen Mazdas unterwegs gewesen. Jetzt wird die Kriminalpolizei ihre Rolle bei dem Geschehen klären.