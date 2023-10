Über die Wurzeln dringt er in den Baum ein und zerstört die Rindengewebe; der Baum stirbt langsam ab. „Pflanzenverderber“ bedeutet übersetzt der Name „Phytophthora“. „Es handelt sich um einen gefäßbesiedelnden Pilz“, erklärt Maximilian Jahn, der in Petershagen-Eggersdorf für Natur...