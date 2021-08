„Es gibt viel zu tun. Packen wir’s an!“ So lautete der Werbeslogan eines Mineralölkonzerns in den 1980er-Jahren. Dieser passt ganz gut zur Situation, in der sich die für Hochbau und Gebäudemanagement zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung von Fredersdorf-Vogelsdorf dieser Tage befinden. Angesichts der zahlreichen Neubauprojekte, Umbauten und Sanierungen in der Gemeinde arbeiten sie am Limit. Der Bürgermeister weiß...