Aktuell braucht es schon eine ordentliche Portion Geduld, um in Strausberg und Umgebung mit dem Auto an die gewünschten Ziele zu kommen. Deshalb wollten wir von den MOZ-Usern in einer nicht repräsentativen Umfrage wissen: Wie gehen Sie mit der Baustellen-Situation in Strausberg und Umgebung um? Die Antworten waren überraschend.

Die Mehrheit, fast 47 Prozent, nimmt es gelassen und die Verkehrslage einfach hin. Diese Teilnehmer planen für sämtl...