Die Baumfällungen Ende März am Bolzplatz in Birkenstein werden womöglich noch ein Nachspiel haben. Das fordert zumindest der Großteil der Mitglieder des Hauptausschusses, der am 26. April tagte. Entrüstet und mit viel Unverständnis für das dabei gezeigte Verwaltungshandeln nahmen die Abgeordn...