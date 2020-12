Lediglich sechs Ja-Stimmen, während der Rest der Stadtverordneten das rote Stimmkärtchen für Ablehnung in die Höhe hielt, konnte die AfD-Fraktion in der jüngsten Sitzung der Müncheberger Kommunalpolitiker für den Antrag mobilisieren, der auf „Erhalt der Bausubstanz in der Ernst-Thälmann-St...