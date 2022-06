Autofahrer müssen sich ab dem morigen Mittwoch, 15. Juni, auf veränderte Verkehrsverhältnisse in Rüdersdorf einstellen. Denn wie die Autobahn GmbH des Bundes am Dienstag mitteilte, wird ab 8 Uhr die Anschlussstelle Rüdersdorf an den Berliner Ring in Richtung Autobahndreieck Barnim (Prenzlau/Hamburg) komplett gesperrt.