Der Baubeginn für den Kreisverkehr an der Kreuzung Carl-Schmäcke-Straße und Gruscheweg in Neuenhagen bei Berlin war bereits im vorigen Jahr vorgesehen. Laut ursprünglicher Planung sollte das Bauwerk sogar schon im April 2022 für den Verkehr freigegeben werden. Doch die Vorarbeiten zogen sich in...