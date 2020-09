Unzumutbare Fäkaliengerüche, nächtlicher Lärm, Lärm an Sonntagen. In wenigen Worten bringt Dietmar Kühn aus dem Strausberger Ortsteil Hohenstein auf den Punkt, was ihn und viele andere Einwohner an der Landfarm mit Biogasanlage in seiner Nachbarschaft stört und ihre Lebensqualität stark beeinträchtigt. Den Ortsbeirat bat er deswegen Ende Juli in einem Brief, sich des Themas anzunehmen, um über Vorfälle in den letzten Tagen und Monaten in den Austausch zu treten und gemeinsame Verfahrensweisen zu entwickeln. Die untere Naturschutzbehörde, das Ordnungsamt in Strausberg sowie das Landesamt für Umwelt seien bereits eingeschaltet worden, schrieb er.

Extreme Geruchsbelästigung

Ortsbeiratsvorsitzender Jens Knoblich kam dem Wunsch Kühns auf der jüngsten Sitzung nach – und hatte gleich auch Marius Linnemann eingeladen, der von der Agrar Contex GmbH & Co. KG, der die Landfarm inzwischen gehört, als Betriebsleiter eingesetzt ist. Im Juni habe es mehrere Tage extrem gestunken, sagte Kühn. Knoblich sprach von einem „unerträglichen Gestank in dieser Zeit. Dass man dann nicht mehr draußen sitzen und mal einen Kaffee trinken kann, geht einfach nicht“, sagte er. Andere Hohensteiner sprachen im Ortsbeirat von einer Geruchsbelästigung seit März, zum Beispiel von Gärresten, die bei der Energiegewinnung durch Mais in der Biogasanlage entstehen und als organische Düngung wieder auf die Felder kommen, oder Hähnchenmist, der ebenfalls auf den Feldern ausgebracht worden sei. Die Landfarm bewirtschaftet rund 500 Hektar.

Unfall im Hochsommer

Den extremen Gestank begründete Linnemann mit einem witterungsbedingten Unfall im Hochsommer an der Dachkonstruktion des Gärrestelagers der Biogasanlage. In der Folge sei die Folie gerissen und habe es extrem gestunken. Es sei nicht mal eben möglich, das ganze System der Energieerzeugung über Tage abzustellen. „Uns war das auch unangenehm, dass dieser Unfall bei hohen Temperaturen passiert ist. Und uns lag auch daran, dass der Gestank schnellstmöglich abgestellt wird“, sagte er. „Wir haben neue Balken besorgt und die Konstruktion ausgebessert.“ Der Termin für die Schließung des Dachs habe sich jedoch aufgrund von Sturm und coronabedingten Lieferschwierigkeiten verzögert. Seit zwei Wochen sei das Dach wieder geschlossen. „Ich kann mich im Namen der Landfarm für diese Tage nur noch mal entschuldigen“, sagte Linnemann.

Bilanzen bleiben im Rahmen

Dass zusätzlich zu den Gärresten auch Hähnchenmist auf den Feldern ausgebracht wurde, bestätigte Linnemann. Anders als ihm vorgeworfen wurde, sei das allerdings erlaubt, „weil wir einen gewissen Pflanzenbedarf ausgewiesen haben. Wir haben jährlich Düngemittelkontrollen, wo wir unsere Bilanzen vorweisen. Und diese Bilanzen halten wir im Rahmen. Ansonsten könnten wir nicht wirtschaften und müssten horrende Strafen zahlen.“ Grundsätzlich sei man sehr daran interessiert, hier in einem guten Miteinander zu leben. „Das ist unser Bestreben.“ Linnemann warb allerdings auch um Verständnis. „Wir haben mit diesem Betrieb eine große Baustelle übernommen, das wissen viele. Und die können wir nicht mal eben so innerhalb eines Jahres renovieren, reparieren und neu machen. Das ist auch alles mit hohen Kosten verbunden, die da auf uns zukommen. Wir geben unser Bestes, den Betrieb auf Vordermann zu bringen.“

Mit dem Thema Dachschließung, sagte Linnemann, müsste sich das Problem mit dem Gestank erledigt haben. Auch das Ausbringen der Gärreste sei inzwischen abgeschlossen. Dass diese nachts ausgebracht wurden, wie ihm im Ortsbeirat vorgeworfen wurde, dementierte er. „Da spritzen wir nur Pflanzenschutzmittel, die riechen nicht.“

Nachts nur Pflanzenschutz

Bleibt das Lärmproblem der nächtlichen Fahrten. Dass das dann gemacht werde, sei Teil der guten fachlichen Praxis, sagt der studierte Landwirt. „Ich kann mir Freitagabend um 23 Uhr oder 2 Uhr nachts auch etwas Besseres vorstellen, aber wenn ich hier auf dem offenen Land mit Windgeschwindigkeiten von 15 bis 20 Stundenkilometern tagsüber mit der Spritze rausfahre, hätte ich ein schlechtes Gewissen. Nachts haben wir oft keinen Wind.“ Er sei schon bemüht, die Einschränkungen für die Anwohner so gering wie möglich zu halten. „Als wir zum Beispiel im März die Gärreste zu unserem Mais gefahren haben, gab es milde Temperaturen und es hat geregnet. Das hätte vom Termin her nicht besser passen können.“

Regelmäßiger Bericht

Jens Knoblich riet den Anwohnern, Protokolle über Verstöße zu führen, Zeiten aufzuschreiben, „damit man wirklich auf Augenhöhe redet, inwieweit Regelungen eingehalten werden“. Er gönne „jedem seinen Job und dass seine Firma läuft. Aber es muss in der Gemeinschaft funktionieren“, sagte er. „Das Problembewusstsein ist da. Wir werden verfolgen, ob es besser wird.“

Linnemann bot an, regelmäßig im Ortsbeirat über die Landfarm zu berichten. „Ich bin jederzeit für Fragen offen.“ Am Ende hatte er eine weitere gute Nachricht. Aus dem Erlös des Sonnenblumenverkaufs im Sommer wolle die Landfarm zwei Insektenhotels sponsern. Eins soll auf dem Betriebsgelände stehen, eines im Ort. „Dafür können noch Vorschläge gemacht werden“, sagte er.