Zweimal den Start verschoben und gleich zwei Interessenbekundungsverfahren – das Thema Lückekinder wurde in Hoppegarten nicht auf die leichte Schulter genommen. Am 1. März soll das Projekt in der Hönower Gebrüder-Grimm-Grundschule starten, das von der Gemeinde mit 45.000 Euro im Jahr finanzier...