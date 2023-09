Ein umgebauter Bauwagen, der als Bungalow diente, ist in Petershagen aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Der Vorfall ereignete sich am Samstag (23. September), gegen 13 Uhr. Der Bungalow wurde durch die Flammen nahezu vollständig zerstört und ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht mehr bewohnbar.

Wie der Geschädigte berichtete, befand er sich zum Zeitpunkt des Brandes im Garten und wurde durch den Brandgeruch aufmerksam. Bei dem Brand wurde niemand verletzt, wie die Polizei am Sonntag berichtet. Der Sachschaden wurde auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Dieser Text wurde mithilfe Künstlicher Intelligenz verfasst, die die Redaktion gerade testet. Die Redaktion hat den Inhalt sorgfältig geprüft.