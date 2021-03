Aufregung herrschte am frühen Dienstagnachmittag in Müncheberg: Etwa anderthalb Stunden hatte die städtische Feuerwehr mit den Löscharbeiten am Jugendklub zu tun. Ausgerechnet an dem Tag, als der Treff erstmals wieder seine Türen öffnen sollte, brannte es in dem Gebäude. Dabei handelt es sich...