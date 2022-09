„Ich bin mir keiner Schuld bewusst. Aber ich werde mich der Sache stellen“, hatte Buckows ehrenamtlicher Bürgermeister Thomas Mix vor dem Prozess am Montag (12. September) am Amtsgericht Strausberg gesagt. Die Staatsanwaltschaft hatte ihm Amtsanmaßung vorgeworfen, weil er am 23. Februar 2021 a...