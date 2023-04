Fünf Kandidaten treten zur Bürgermeisterwahl in Altlandsberg an. Nachdem sie am 20. Februar vom Wahlausschuss die Zulassung zur Wahl erhalten hatten, waren auch die Straßenlaternen in Altlandsberg begehrte Werbefläche für sie.

Doch mussten sie sich etliche davon mit einem Internet-Anbieter tei...