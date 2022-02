Der Weg war den selbsternannten Spaziergängern an diesem Montagabend in Strausberg abgeschnitten. Denn am Markt/Große Straße hatte sich am 31. Januar ab 17.30 Uhr erstmals eine angemeldete Gegenkundgebung formiert. Nicht nur deren großformatige Plakate und Absperrband verhinderten den Durchgang ...