Die zurückliegende Woche in Märkisch-Oderland geht wieder mit einer steigenden Sieben-Tage-Inzidenz und vielen Neuinfektionen zu Ende. Das Landesgesundheitsamt errechnete für den Kreis eine Inzidenz von 81,20 – so viele Menschen pro 100.000 Einwohner haben sich in den vergangenen sieben Tagen i...