Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Märkisch-Oderland ist in den zurückliegenden Tagen gesunken. Der Landkreis vermeldete am Montag nur acht Neuinfektionen und einen Wert für die Sieben-Tage-Inzidenz von 61,3. Womöglich könnte sich die Zahl bald wieder ändern. Denn am Oberstufenzentrum in St...