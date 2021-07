In den größeren Städten, vor allem in Berlin, ist das Risiko, sich mit dem Coronavirus zu infizieren, wieder gestiegen. Diese Entwicklung wird auch an Märkisch-Oderland nicht vorübergehen. Wie der Landkreis am Dienstag in seinem Lagebericht mitteilte, sind Anfang der Woche in MOL drei Neuinfektionen festgestellt worden. Die Sieben-Tage-Fallzahl steht bei 14 und die Sieben-Tage-Inzidenz bei einem Wert von 7,2. Der Durchschnitt im Land Branden...