Die Corona-Zahlen in Märkisch-Oderland schwanken weiterhin auf einem hohen Niveau. Lag die Sieben-Tage-Inzidenz vor einem Jahr, am 19. Dezember 2020, bei einem Wert von 230,4 lag der Wert an diesem Sonntag, 19. Dezember 2021, bei 478,2 (am Sonnabend bei 441,2). Die Zahl aller Infizierten im Kreis b...