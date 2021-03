Zuletzt stieg sie an, nun sinkt sie wieder leicht: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Märkisch-Oderland liegt nun bei 40,36. Der Wert gibt an, wie viele Personen pro 100.000 Einwohner sich in einer Woche mit dem Corona-Virus anstecken und wird vom Landesgesundheitsamt berechnet. Im Vergleich zum...